«Свой голос отдаю за наше спокойное будущее»: В Ясиноватой жители голосуют за мир на родной земле

Ясиноватцы поделились мнением о своем участии в выборах. Фото: ТГ/Шевченко

Стартовал финальный день основного этапа голосования в ДНР. Голосуют сегодня и жители прифронтовых городов и районов Республики, в том числе Ясиноватой. Они рассказали о своем участии в выборах депутатов Народного Совета и Ясиноватского муниципального совета.

- Ждем улучшения жизни, заботы о нас, стариках. Дети войны мы, тот раз пережили войну и опять. Хочется мира и благополучия не только мне, а всей России, - призналась одна из пенсионерок.

Солидарное мнение выразила и другая жительница города.

- Я пришла на выборы, чтобы отдать свой голос за наше спокойное будущее, без войны. Чтобы дети определились и жили в свободной российской стране. Чтобы все наши парни, мужчины вернулись с СВО живыми и здоровыми в свои семьи, к своим детям, - отметила она.

- Мы голосуем за наше будущее. за будущее наших детей и внуков, за будущее нашей страны, - заявила еще одна из участниц голосования.

Напомним, в ДНР стартовал заключительный день голосования на местных выборах. Избирательные участки в Донецкой Народной Республике заработали в 8:00 и будут открыты до 15:00. За избирательным процессом в регионе следят международные эксперты из Индонезии, Ирана, Камеруна, Португалии, Сербии, США и Франции. По их мнению, голосование на выборах в ДНР проходят прозрачно и демократично, никаких нарушений нет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК: ДНР занимает лидирующее место по уровню явки на региональных выборах

Элла Памфилова отметила, что ДНР занимает среди регионов РФ лидирующее место по уровню явки на выборы в законодательные органы (подробнее)