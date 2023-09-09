Мануэль Пирес да Роша

Международные эксперты следят за ходом выборов в ДНР. В их числе - Мануэль Пирес да Роша из Португалии.

Он отметил высокий уровень организации избирательного процесса в регионе и назвал эти выборы важнейшим историческим событием.

- Мы посетили много мест, видели много людей. Если описать все происходящее одним словом, я бы выбрал слово «Надежда». Она, как кровь, важна. Также это является важнейшим историческим моментом, в котором мы находимся, я очень надеюсь, что жизнь придет в норму. Демократия - это то, когда люди несут свое будущее в своих руках - это я наблюдал и увидел во время выборов, - заявил Мануэль Пирес да Роша.

Напомним, ранее сообщалось, что безопасность избирателей и членов избирательных комиссий обеспечивается на самом высоком уровне. Выборы в России проходят организованно и вызывают доверие, что важно не только для страны, но и для всего мира.

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