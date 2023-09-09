В ДНР заговорили о соответствии региональных выборов результатам референдума

Срджан Перишич

За ходом выборов в ДНР наблюдают представители сразу нескольких стран. По их наблюдениям, избирательный процесс проходит в рамках закона. Об этом заявил международный эксперт, доктор политических наук, профессор Белградского государственного университета Срджан Перишич, который приехал сюда из Сербии.

Он отметил, что уже побывал на избирательных участках в Новоазовске, трех участках в Мариуполе и на участках в Донецке.

- Я заметил, что выборы проводятся в полном соответствии с законом и Конституцией. Есть особенности, связанные с боевыми действиями, но они не нарушают ход и законность выборов, - отметил Срджан Перишич.

По словам эксперта, безопасность избирателей и членов избирательных комиссий обеспечивается на самом высоком уровне.

- Граждане голосуют мирно. Я заметил, что люди считают, что эти региональные выборы подтверждают результаты Референдума о возвращении Республики в состав России, который прошел в сентябре прошлого года. Граждане ожидают, что выборы приведут к миру и развитию, - заявил он.

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