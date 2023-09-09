Мужчина получил ранения при обстреле ВСУ рынка «Маяк» в Донецке

При обстреле Киевского района Донецка пострадал еще один мирный житель. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

При обстреле Киевского района Донецка пострадал еще один мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что на рынке «Маяк» был ранен мужчина.

- В результате обстрела Киевского района на рынке «Маяк» получил ранение мужчина 1979 года рождения, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка по улице Новороссийской погиб мужчина 1956 года рождения, а по улице Артема получил ранения мужчина 1963 года рождения.

При обстреле Донецка пострадало остекление здания больницы № 20 по улице Артема, а в многоквартирном доме по улице Артема были повреждены фасад и остекление, также пострадал стоящий рядом автомобиль. Тем временем по улице Батищева вследствие обстрела украинских войск произошло возгорание на локальном газопроводе.

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