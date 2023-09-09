В Донецке под обстрелами ВСУ погиб мужчина и был ранен один человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Киевском районе Донецка погиб мужчина и был ранен один человек. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Киевского района по улице Новороссийской погиб мужчина 1956 года рождения. При обстреле Киевского района по улице Артема ранен мужчина 1963 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что на улице Артема пострадало остекление здания больницы № 20. Также в многоквартирном доме по той же улице повреждены фасад и остекление, пострадал стоящий рядом автомобиль. Кроме того, произошло возгорание газовой трубы по улице Батищева.

Раннее мэр Донецка сообщил, что с ночи 8 сентября до утра 9 сентября территория Донецка пятнадцать раз подвергалась украинским обстрелам. Под прицельным огнем ВСУ оказались три района города, по которым были выпущены более четырех десятков натовских снарядов.

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