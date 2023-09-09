Мэр Кулемзин: ВСУ выпустили 45 натовских снарядов по Донецку

Под огнем ВСУ оказались три района города. Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска с ночи подвергают Донецк массированным артиллерийским ударам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Он уточнил, что с ночи 8 сентября до утра 9 сентября территория Донецка пятнадцать раз подвергалась украинским обстрелам. Под прицельным огнем ВСУ оказались три района города, по которым были выпущены более четырех десятков натовских снарядов.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 45 снарядов калибром 155 мм, - заявил Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что семь человек ранены и один погиб под обстрелами ВСУ в ДНР 8 сентября. Огнем украинских войск на территории Донецкой Народной Республики повреждены одиннадцать жилых домов и три гражданских объекта.

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