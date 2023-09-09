Семь человек ранены и один погиб под обстрелами ВСУ в ДНР 8 сентября

Украинские войска за сутки выпустили по Республике более 140 боеприпасов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР сообщили о гибели одного и ранении семи человек в результате обстрелов ВСУ 8 сентября. Данные обнародовало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что обстрелами ВСУ повреждены 11 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры в Донецке.

По данным СЦКК, за сутки противник выпустил по Республике более 140 боеприпасов, используя РСЗО и крупнокалиберную артиллерию, в том числе с кассетной боевой частью. Под огнем оказались четыре населенных пункта, включая Горловку, Ясиноватский район, Донецк и Макеевку.

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