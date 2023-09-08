В результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка погибла женщина

В Кировском районе Донецка погибла женщина от обстрела ВФУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате агрессии со стороны вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка погибла женщина. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- При обстреле Кировского района по улице Фета погибла женщина, анкетные данные уточняются, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Ранее глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что от обстрела ВСУ в Куйбышевском районе ранены женщина и мужчина. Также на улице Зуевской повреждены фасады, остекление торговых павильонов, многоквартирные дома и автомобиль.

По данным СЦКК ДНР, примерно с двух часов дня противник выпустил по Кировскому и Куйбышевскому районам города 12 снарядов из натовской артиллерии, включая четыре кассетных боеприпаса.

Напомним, что в 15:20 под огонь украинских боевиков попали Куйбышевский и Киевский районы города. ВСУ выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня со своих позиций в Семеновке.

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