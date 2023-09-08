ВСУ ранили мирную жительницу в Куйбышевском районе Донецка

Украинские боевики ранили дончанку 1984 года рождения (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате ракетного удара по Куйбышевскому району Донецка со стороны ВСУ ранение получила одна мирная жительница. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: в Куйбышевском районе Донецка по улице Степаненко ранена женщина 1984 года рождения, — заявили в ведомстве.

Как сообщала «КП Донецк», вооруженные формирования Украины выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 15 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций боевиков, расположенных в населенном пункте Семеновка. Ранее украинские боевики обстреляли Донецк снарядами с кассетной боевой частью. Под огнем оказались Куйбышевский и Кировский районы города.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудница избиркома находится в больнице после обстрела ВСУ Волновахи в ДНР

Члены избиркома ДНР были ранены в Волновахе в результате обстрела ВСУ 6 сентября (подробнее)