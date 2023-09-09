Больница и многоэтажный дом повреждены обстрелом ВСУ на улице Артема в Донецке

Повреждения зафиксированы в Киевском районе столицы ДНР Фото: Иван ЖИЛЯК

Больница и многоквартирный дом пострадали при обстреле центра Донецка 9 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что повреждения зафиксированы в Киевском районе столицы ДНР.

- Пострадало остекление здания больницы № 20 по улице Артема, в многоквартирном доме по улице Артема повреждены фасад и остекление, пострадал стоящий рядом автомобиль, - проинформировал мэр.

Сообщается также, что по улице Батищева вследствие обстрела загорелась газовая труба.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка по улице Новороссийской погиб мужчина 1956 года рождения, а по улице Артема получил ранения мужчина 1963 года рождения.

Отметим, что украинские войска 9 сентября обстреляли в Донецке окрестности рынка «Маяк».

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