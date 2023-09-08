В Макеевском музее открылась художественная выставка «Память Победы». Фото: ТГ/Пушилин

Ко Дню освобождения Донбасса в макеевском музее открылась художественная выставка «Память Победы». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Там представлены очень разные картины, написанные и сразу после войны, и через время. Но все они очень образно погружают в атмосферу того трагического времени, оказывают сильное впечатление, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что выставка создана при содействии Министерства культуры ДНР, Российского военно-исторического общества и Московского общественного фонда поддержки культуры и развития современного искусства.

- Стоит взять детей и посмотреть экспозицию, подрастающему поколению это особенно нужно, - добавил Пушилин.

Напомним, что в столице ДНР открыли памятник шахтерам - защитникам Донбасса. Новый монумент посвящен шахтерам донецкого края, защищавшим родную землю от фашистов в годы Великой Отечественной войны и сейчас.

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