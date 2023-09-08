В Донецке открыли памятник шахтерам - защитникам Донбасса

В центре Донецка установили новый мемориальный комплекс. Фото: ТГ/Пушилин

В столице ДНР открыли памятник шахтерам - защитникам Донбасса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который вместе с первым замруководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и помощником Президента Владимиром Мединским возложил цветы к новому монументу.

- В Республике появилось еще одно памятное место, которое, уверен, станет знаковым для Донбасса, - заявил глава региона.

Сообщается, что новый монумент посвящен шахтерам донецкого края, защищавшим родную землю от фашистов в годы Великой Отечественной войны и сейчас. Решение о том, чтобы такой памятник появился в Донецке, принимал Президент России Владимир Путин.

По словам Пушилина, прототипы скульптур, стоящих друг напротив друга, - это реальные дед и внук, каждый из которых взял в руки оружие, когда понадобилось защищать свою землю. Их образы воссоздали военные историки.

- От имени жителей Донецкой Народной Республики благодарю Российское военно-историческое общество за еще один значительный вклад в увековечение героической истории Донбасса, - заявил лидер ДНР.

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