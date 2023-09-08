В ДНР за неделю от агрессии ВСУ погибли 11 человек, еще 78 получили ранения

В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли 11 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 по 7 сентября в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погибли 11 человек, еще 78 получили ранения, в том числе и девять детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Начиная с 1 января, в Донецкой Народной Республике от агрессии киевского режима погибли 279 мирных жителей, 1213 гражданских получили ранения, - отмечает Омбудсмен ДНР.

Дарья Морозова добавила, что общее количество гражданских лиц, погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины, составляет 9038 человек, в том числе 229 детей. Ранения различной степени тяжести получили 12 757 человек, включая 819 детей.

Напомним, что за 8 сентября в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Петровском районе Донецка был ранен мужчина 1948 года рождения.

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