В ДНР за неделю от агрессии ВСУ погибли десять человек, еще 51 получили ранения

В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли десять человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 25 по 31 августа в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погибли десять человек, еще 51 получили ранения, в том числе и шестеро детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Начиная с 1 января, в Донецкой Народной Республике от агрессии киевского режима погибли 268 мирных жителей, 1135 гражданских получили ранения, - отмечает Омбудсмен ДНР.

Дарья Морозова добавила, что общее количество гражданских лиц, погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины, составляет 9027 человек, в том числе 229 детей.

Напомним, что 1 сентября в Киевском районе Донецка в результате обстрела ТРЦ «Донецк-Сити» погибла шестилетняя девочка, ранены более десяти человек. Также в микрорайоне шахты «Трудовская» Петровского района Донецка и в поселке Александровка были ранены четыре человека.

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