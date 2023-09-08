В Мариуполе приводят в порядок пляжи после нашествия медуз

Мариупольские пляжи приводят в порядок после нашествия медуз. Фото: ДАН

Сотрудники производственного участка по благоустройству Приморского района МУП АГМ «Зеленстрой» приводят в порядок Мариупольские пляжи после нашествия медуз. По словам директора предприятия Павла Дереклеева, очистка проходит с использованием спецтехники.

- Очистка пляжей ведется с использованием спецтехники. Всех собранных медуз мы транспортируем на полигон твердых коммунальных отходов для дальнейшей утилизации, - отмечает директор предприятия.

Он добавил, что данные мероприятия минимизируют риски для здоровья посетителей прибрежных зон. Также очистка от медуз помогает сохранять экологический баланс в морской среде.

Напомним, что в Приморском парке Мариуполя появился новый рисунок рядом со смотровой площадкой. Для его создания потребовалось 460 литров краски и 500 баллончиков. Данный арт-объект создавали мастера из Ассоциации художников «Graffiti Russia».

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