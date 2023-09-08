В Мариуполе в октябре приступят к ремонту домов барачного типа

Дома малообеспеченных жителей будут восстанавливать в первую очередь. Фото (архив): ТГ/Шевченко

В Мариуполе вскоре начнут ремонт домов барачного типа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что на утреннем совещании в горадминистрации основное внимание уделил вопросам подготовки города к отопительному сезону.

- В октябре приступим к ремонту домов барачного типа. Главам районов поставил задачу определить места компактного проживания людей, где есть жители из числа социально-незащищенных категорий населения. Такие дома будем восстанавливать в первую очередь, - заявил градоначальник.

Сообщается также, что вопрос подготовки к зиме домов барачного типа в историческом центре города будет рассматриваться на ближайшем Штабе по восстановлению Мариуполя. Кроме того, во всех районах города постараются выявить объекты, которые еще не вошли в программу восстановления.

- Необходимо четко понимать их принадлежность и целевое назначение для возможного включения в программы будущих периодов, - пояснил Моргун.

Напомним, ранее мэр Мариуполя пояснил, будут ли восстанавливать дома барачного типа. В ДНР рассматривают программу по ремонту ветхого жилья.

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