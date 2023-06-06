Мэр Мариуполя пояснил, будут ли восстанавливать дома барачного типа

В ближайшее время в Республике определят статус домов барачного типа Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ближайшее время в Донецкой Народной Республике определят статус домов барачного типа, после чего можно будет принимать решение о капитальном ремонте таких домов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Мариуполя Олег Моргун.

Он сообщил, что с подобным вопросом на личный прием к нему обратилась одна из жительниц города. По словам Моргуна, сейчас власти решают, что делать с домами-бараками, пострадавшими в ходе боев.

- Если они будут приравнены к МКД, то их восстановлением займутся подрядные организации. Если же дома барачного типа будут приравнены к ИЖС, то на них будет распространяться правительственная программа по восстановлению ветхого жилья, которая вскоре будет принята, - заявил градоначальник.

Мэр также добавил, что с ремонтом мариупольцам могут помочь и местные стройбригады. Напомним, ранее сообщалось, что они будут восстанавливать больше 100 домов частного сектора каждый месяц. Количество участников строительных бригад растет с каждым днем.

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