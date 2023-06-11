В городе отрабатывают каждое заявление граждан о разрушенном жилье Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Мариуполе решается судьба 900 домов барачного типа, жильцы которых также просят восстановить их жилье или выплатить компенсацию за его утерю вследствие боевых действий. Об этом сообщили в администрации города.

Там пояснили, что в данный момент горожане ждут решения от региональной власти - будут ли сносить их дома-бараки или же все-таки ремонтировать.

- Если же мы говорим о домах барачного типа, а таких в Мариуполе порядка 900, нам необходимо дождаться решения профильного министерства о статусе таких домов. После чего будет принято решение о способе восстановления жилья или оформлении положенных компенсационных выплат, - заявили в мэрии.

В администрации Мариуполя также добавили, что в городе отрабатывают каждое заявление граждан о разрушенном жилье. Комиссии созданы во всех районах, они оперативно выходят по каждому из заявлений об утраченном жилье. Если специалисты не могут установить степень разрушения конкретного домовладения, то соответствующее заключение просят от представителей Роскадастра. Учитывая большое количество разрушений жилого фонда, процесс составления актов может занять некоторое время.

- В любом случае, заявления граждан не остаются без внимания специалистов, - заверили городские власти.

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