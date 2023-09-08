В ДНР начался основной этап голосования по выборам депутатов

Основной этап голосования пройдет в Республике с 8 по 10 сентября Фото: Александр ИВАНОВ

В Донецкой Народной Республике начался основной этап голосования по выборам депутатов в региональный парламент и представительные органы муниципалитетов. Он пройдет с 8 по 10 сентября.

Как сообщили в избиркоме Республики, всего в регионе открылись более 600 избирательных участков.

- Открылись 615 избирательных участков, - заявили там.

Напомним, ранее в Донецкой Народной Республике завершилось досрочное голосование, которое проводилось с 31 августа по 7 сентября. За семь дней явка избирателей на выборах в Народный Совет ДНР составила 44,42%, а на выборах депутатов Донецкого горсовета была еще выше - 45,31%. Такая высокая явка связана с беспрецедентной активностью жителей ДНР, которые хотят участвовать в выборе своего будущего, а также с грамотно выстроенной системой досрочного голосования.

Всего в ДНР образованы 36 территориальных и 615 участковых избирательных комиссий. По итогам выборов в Республике будут избраны 90 парламентариев в Народный Совет и более 500 депутатов в советы 21 городского муниципального округа, включая Донецк и Мариуполь.

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