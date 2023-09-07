Явка на высоте: В ДНР проходит финальный день досрочного голосования на выборах депутатов

С 31 августа по 7 сентября в Республике проходит досрочное голосование. Фото: Телеграм / Мэр Ясиноватой

В Донецкой Народной Республике проходит финальный день досрочного голосования по выборам депутатов Народного Совета и представительных органов муниципальных образований.

В избиркоме ДНР отметили, что за семь дней голосования (с 31 августа по 6 сентября включительно) явка избирателей на выборах в Народный Совет ДНР составила 44,42 процента. На выборах депутатов Донецкого горсовета явка еще выше - 45,31 процента.

Такая высокая явка связана с беспрецедентной активностью жителей ДНР, которые хотят участвовать в выборе своего будущего, а также с грамотно выстроенной системой досрочного голосования. Механизм выстроен так, что мобильные группы избиркома совершают подворовой обход своего участка, а желающие могут проголосовать у себя под домом. Эта система была отлично отработана еще на Референдуме в прошлом году.

С 31 августа по 7 сентября в Республике проходит досрочное голосование. Фото: Телеграм / Мэр Ясиноватой

- Введение этого механизма (голосование вне помещения для голосования) было вызвано стремлением обеспечить безопасность для наших избирателей, по возможности максимально развести потоки избирателей и минимизировать время и количество наших земляков пребывающих в помещениях для голосования, - отметил глава избирательной комиссии Республики Владимир Высоцкий.

Люди с радостью встречают представителей избиркома. Дончанин Виктор Тюльин проголосовал во дворе своего дома в Пролетарском районе.

- Мне 85 лет, поэтому для меня очень удобно то, что комиссия пришла ко мне во двор. Я как во окно увидел, сразу собрался и вышел к ним с паспортом, процедура довольно быстрая и понятная: показал паспорт, потом поставил подписи, мне выдали бланки, и за специальной переносной тумбой я поставил галочки на одном и втором бюллетене, - говорит дончанин. – Выбор свой сделал, так считаю, что это мой долг и долг каждого сознательного гражданина. Мы определяем то, как будут жить наши семьи, дети, внуки, то, как сейчас будем жить мы.

- Удобно, что не нужно никуда идти, а можно отдать голос у себя под подъездом, - говорит жительница Червоногвардейского района Макеевки Татьяна Андреева. – У нас тут обстрелы, постоянно слышны взрывы, и даже, когда голосовали, где-то неподалёку свистело. А представьте, если бы не было такой возможности? Все бы собрались на участке, а это очень рискованно.

С 31 августа по 7 сентября в Республике проходит досрочное голосование. Фото: Телеграм / Мэр Ясиноватой

Напомним, досрочное голосование в ДНР проводится с 31 августа по 7 сентября. 8, 9 и 10 сентября - основной этап выборов.

В Республике образовано 36 территориальных и 615 участковых избирательных комиссий. По итогам выборов в Республике будет избрано 90 парламентариев в Народный Совет и более 500 депутатов в советы 21 городского муниципального округа, включая Донецк и Мариуполь.

С 31 августа по 7 сентября в Республике проходит досрочное голосование. Фото: Телеграм / Мэр Ясиноватой

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