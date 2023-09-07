В ДНР проходит финальный день досрочного голосования по выборам депутатов

После окончания досрочного избирательного процесса начнется основной этап выборов, он пройдет с 8 по 10 сентября Фото: Александр ИВАНОВ

В Донецкой Народной Республике проходит финальный день досрочного голосования по выборам депутатов Народного Совета и представительных органов муниципальных образований.

За семь дней голосования явка избирателей на выборах в Народный Совет ДНР составила 44,42%. В освещении избирательного процесса в регионе участвуют порядка 400 российских и иностранных журналистов.

Напомним, досрочное голосование в ДНР проводится с 31 августа. С 1 по 4 сентября были открыты экстерриториальные участки, на которых смогут голосовать жители Республики, находящиеся вдали от дома.

После окончания досрочного избирательного процесса начнется основной этап выборов, он пройдет с 8 по 10 сентября. В первые два дня будет организовано выездное голосование. В Единый день голосования граждане смогут отдать свой голос на стационарных участках. Кроме этого, в 81 регионе России будут открыты почти 330 экстерриториальных участков, где смогут проголосовать жители вне зависимости от региона их нахождения.

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