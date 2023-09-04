Досрочное голосование на выборах в ДНР 2023: Как проходят и какая явка

Люди участвуют в выборах целыми семьями Фото: Александр ИВАНОВ

В Донецкой Народной Республике жители активно участвуют в досрочном голосовании на выборах депутатов Народного Совета. По информации избирательной комиссии региона, уже почти 40 процентов избирателей проголосовало за депутатов в Народный Совет ДНР.

- Люди участвуют целыми семьями в волеизъявлении и интерес у жителей высокий, - отметили в избирательной комиссии.

Люди участвуют в выборах целыми семьями Фото: Александр ИВАНОВ

ВНЕСТИ ЛЕПТУ

- Пришли всей семьей, - говорит дончанка Елена Куприянова. – Не каждый день представляется такая возможность, повлиять на ситуацию, внести лепту в судьбу своего региона.

- Под лежачий камень вода не течет, - подключилась Зоя Сергеевна, мама проголосовавшей дончанки. - Пусть все приходят, равнодушие до добра никогда не доводило.

Люди участвуют в выборах целыми семьями Фото: Александр ИВАНОВ

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Не исключено, что в будни динамика голосования снизится из-за того, что многие пошли на работу.

Единый день голосования - 10 сентября Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, что голосование в труднодоступных местах региона продлится до 7 сентября. Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. В ДНР будут избраны 90 депутатов, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.

Проголосовать можно по российскому паспорту, паспортам ДНР и Украины (с отметкой о регистрации на территории Республики до 30 сентября 2022 года). Также можно предоставить временное удостоверение взамен военного билета, временное удостоверение личности гражданина России, выдаваемое на период оформления российского паспорта.

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