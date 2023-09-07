В ДНР с мая 2023 года трудоустроены 73 водителя общественного транспорта

На муниципальные предприятия Республики трудоустроены 73 водителя общественного транспорта. Фото: Минтранс ДНР

С мая 2023 года на муниципальные предприятия Донецкой Народной Республики трудоустроены 73 водителя общественного транспорта. Об этом сообщает министерство транспорта ДНР.

- С мая текущего года на транспортные предприятия городов Мариуполя, Донецка, Шахтерска и Макеевки было трудоустроено 73 водителя, - отмечают в ведомстве.

В Минтрансе добавили, что сейчас на территории Республики решается вопрос «кадрового голода». На данный момент проходит бесплатное обучение водителей на категорию «Д» по двум программам. Также ведется работа над расширением пакета социальных льгот и бонусов для водителей общественного транспорта.

Напомним, что в Донецке на маршруты вышли новые 35 автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ. Все машины поступили в рамках помощи шеф-региона города Москвы, в которых есть климат-контроль, устройства для подзарядки, для маломобильных граждан обустроены опускающиеся платформы.

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