В Донецке на маршруты вышли новые 35 автобусов, переданные Москвой

В Донецке на маршруты вышли новые автобусы, переданные дончанам шефом-регионом Москвой. Фото: Минтранс ДНР

В Донецке на маршруты вышли новые 35 автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ. Все машины поступили в рамках помощи шеф-региона города Москвы. Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин и министр транспорта ДНР Владимир Тужилин проверили работу новой автомобильной техники.

- Из прибывших транспортных средств – 18 новых автобусов сегодня вышли на линию. Жители Донецка могут их увидеть на маршрутах № 2, 10а, 14а, 28, 30, 34, 41, 42, 52, 73, 80. Кроме того, до конца текущего – начала 2024 года автобусный парк Республики планируется пополнить еще порядка на 240 единиц муниципальных автобусов большого, среднего и малого класса, - отметил Владимир Тужилин.

Мэр Донецка сообщил, что новые автобусы имеют климат-контроль, устройства для подзарядки, для маломобильных граждан обустроены опускающиеся платформы. Алексей Кулемзин поблагодарил Правительство Москвы и Сергея Собянина за помощь.

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