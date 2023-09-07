Для жителей ДНР к 2025 году станут доступны 100 основных госуслуг

Качество предоставляемой населению помощи приведут к общегосударственному стандарту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число оказываемых жителям новых регионов России госуслуг увеличат к 2025 году. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

По его словам, качество предоставляемой населению помощи приведут к общему стандарту.

- В утвержденной программе социально-экономического развития новых регионов у нас определены целевые показатели по количеству запускаемых региональных муниципальных услуг в этих регионах: в 2023 году мы должны 30 услуг запустить, в 2024 - еще 41, еще потом - 29, так, чтобы в 2025 году сто основных региональных муниципальных услуг, которые у нас входят в некоторый «золотой стандарт», который работает у нас по всей по всей стране, были доступны жителям новых регионов, - заявил Шадаев.

Министр также уточнил, что в нынешнем году жителям новых территорий России станут доступны 11 госуслуг в сфере социальной защиты, по две - в сферах образования и стройкомплекса и одна - по ЖКХ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три новых МФЦ открыли в Мариуполе и Сартане

В Мариуполе открылся флагманский МФЦ, рассчитанный на обслуживание 70 тысяч заявителей (подробнее)