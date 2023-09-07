Кемеровская область восстанавливает 11 крупных объектов теплосети в Горловке

Строители Кузбасса продолжают восстановление инженерных сетей в Горловке. Фото: Пресс-служба губернатора Кемеровской области

Специалисты из Кемеровской области продолжают восстановление инженерных сетей в Горловке. Сейчас регион-шеф ведет работы на 11 крупных объектах теплосети и системы водоснабжения города. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Кемеровской области.

- Работы ведут на 11 крупных объектах теплосети и системы водоснабжения города. Подрядчики полностью меняют изношенные трубы на новые, обустраивают кожухи, монтируют запорную арматуру. В Горловке регион-шеф планирует обновить около 60% теплосетей и объектов водоснабжения, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее подрядная организация вела капитальный ремонт одного из крупных участков сетей теплоснабжения. Специалисты Кузбасса демонтировали грунтовое основание, в том числе с асфальтовым уплотнением. Протяженность объекта — 250 метров. В нем планируют проложить новые сетевые трубы.

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