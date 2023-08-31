Кемеровская область восстанавливает теплоснабжение в Горловке

Кузбасские рабочие продолжают восстанавливать теплоснабжение в Горловке. Фото: Пресс-служба губернатора Кемеровской области

Кузбасские рабочие продолжают восстанавливать теплоснабжение в Горловке. Сейчас специалисты ведут работы одного из крупных участков сетей, протяженностью 250 метров. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Кемеровской области.

- Подрядная организация ведет капитальный ремонт одного из крупных участков сетей теплоснабжения. Специалисты Кузбасса демонтировали грунтовое основание, в том числе с асфальтовым уплотнением. Протяженность объекта — 250 метров. Сейчас бригада рабочих готовит его к укладке железобетонного канала. В нем планируют проложить новые сетевые трубы, - отмечают в ведомстве.

Отметим, что в Горловке панируют начать отопительный сезон 15 октября 2023 года.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике к осенне-зимнему периоду к концу августа подготовлено более 17 тысяч многоквартирных домов, а также почти 1,4 тысячи объектов социальной сферы.

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