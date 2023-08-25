В ДНР к осенне-зимнему периоду подготовлено более 17 тысяч многоквартирных домов

В ДНР к отопительному периоду подготовлено более 17 тысяч многоквартирных жилых домов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике к осенне-зимнему периоду к концу августа подготовлено более 17 тысяч многоквартирных домов, а также почти 1,4 тысячи объектов социальной сферы. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.

- По данным администраций городов и районов республики, на 20-е числа августа к осенне-зимнему периоду подготовлено более 17 тысяч многоквартирных жилых домов, 1318 объектов социальной сферы, более 900 котельных и почти 1,5 тысячи тепловых сетей, - отметил Владимир Дубовка.

Он подчеркнул, что при подготовке к отопительному сезону главной проблемой остается проведения гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения из-за нехватки воды в Республике. Несмотря на эти проблемы, специалисты смогли подготовить более 400 объектов водоснабжения и водоотведения.

Напомним, что специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа подготовят более 170 многоквартирных домов Волновахского района к отопительному сезону.

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