Ямал подготовит более 170 многоквартирных домов Волновахского района ДНР к отопительному сезону

Ямал готовит подшефный район к отопительному сезону Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа подготовят более 170 многоквартирных домов Волновахского района к отопительному сезону. Сейчас регион-шеф уже восстановил 80 многоквартирников в 12 населенных пунктах. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

- В общей сложности к концу года будут отремонтированы и подготовлены к зиме 175 многоквартирных домов для 2 820 семей. 80 многоквартирников в 12 населенных пунктах восстановлены ранее. Все дома готовы к подаче тепла, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что на данный момент в 95 жилых домах специалисты устраняют повреждения инженерных сетей.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике к началу августа 2023 года более 14 тысяч объектов жилого фонда подготовлено к осенне-зимнему периоду, что составляет 58,6 % от запланированного объема работ. Выполнена модернизация более 800 котельных.

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