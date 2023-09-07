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НовостиПолитика7 сентября 2023 10:34

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет из РЗСО по двум районам Донецка

Украинские боевики выпустили шесть ракет из РЗСО по Донецку из района населенного пункта Галицыновка
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили шесть ракет из РЗСО по двум районам Донецка (архивное фото)

ВСУ выпустили шесть ракет из РЗСО по двум районам Донецка (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Галицыновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено шесть ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что утром вооруженные формирования Украины за час выпустили по территории ДНР 34 снаряда из натовской артиллерии, включая девять кассетных боеприпасов. Под огнем украинских боевиков оказались Донецк, Горловка, Ясиноватский район и Макеевка.

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