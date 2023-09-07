СЦКК ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет из РЗСО по двум районам Донецка

ВСУ выпустили шесть ракет из РЗСО по двум районам Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Галицыновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено шесть ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что утром вооруженные формирования Украины за час выпустили по территории ДНР 34 снаряда из натовской артиллерии, включая девять кассетных боеприпасов. Под огнем украинских боевиков оказались Донецк, Горловка, Ясиноватский район и Макеевка.

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