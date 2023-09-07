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НовостиПолитика7 сентября 2023 7:06

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по центру Донецка

С ночи столица ДНР подверглась очередному обстрелу со стороны ВСУ
Ирина ДМИТРИЕВА
Ракетный удар был нанесен по Киевскому району Донецка (архивное фото)

Ракетный удар был нанесен по Киевскому району Донецка (архивное фото)

Украинские войска обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня. Кроме того, с ночи по столице ДНР были выпущены около четырех десятков натовских снарядов, включая кассетные. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные СЦКК ДНР.

Он уточнил, что за период с 21:00 6 сентября до 9:00 7 сентября территория Донецка тринадцать раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 37 снарядов калибром 155 мм, из них 2 кассетного типа, а также 10 ракет из РСЗО, - заявил градоначальник.

Тем временем в СЦКК ДНР указали, что ракетный удар был нанесен по Киевскому району Донецка.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО, - говорится в сообщении представительства.

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