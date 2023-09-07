ВСУ за час выпустили по территории ДНР 34 снаряда из натовской артиллерии

ВСУ выпустили по территории ДНР 34 снаряда из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за час выпустили по территории ДНР 34 снаряда из натовской артиллерии, включая девять кассетных боеприпасов. Под огнем украинских боевиков оказались Донецк, Горловка, Ясиноватский район и Макеевка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный). 09:00 – населенный пункт Орловка - Ясиноватский район, выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, по столице ДНР за час ВСУ выпустили 22 снаряда калибром 155 мм, в том числе три кассетных боеприпаса. Под огнем украинских боевиков оказались Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

Кроме того, по Червоногвардейскому району Макеевки противник выпустил шесть натовских снарядов.

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