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НовостиПолитика7 сентября 2023 7:15

ВСУ за час выпустили по территории ДНР 34 снаряда из натовской артиллерии

Украинские боевики обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватский район и Макеевку из артиллерии, выпустив за час 34 снаряда
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по территории ДНР 34 снаряда из артиллерии (архивное фото)

ВСУ выпустили по территории ДНР 34 снаряда из артиллерии (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за час выпустили по территории ДНР 34 снаряда из натовской артиллерии, включая девять кассетных боеприпасов. Под огнем украинских боевиков оказались Донецк, Горловка, Ясиноватский район и Макеевка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный). 09:00 – населенный пункт Орловка - Ясиноватский район, выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, по столице ДНР за час ВСУ выпустили 22 снаряда калибром 155 мм, в том числе три кассетных боеприпаса. Под огнем украинских боевиков оказались Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка.

Кроме того, по Червоногвардейскому району Макеевки противник выпустил шесть натовских снарядов.

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