Десять гражданских объектов повреждены в ДНР обстрелами ВСУ 6 сентября

Украинские обстрелы привели к новым повреждениям инфраструктуры в Донецкой Народной Республике Фото: Иван ЖИЛЯК

Обстрелы ВСУ привели к новым повреждениям инфраструктуры в Донецкой Народной Республике. Так, только за прошедшие сутки, 6 сентября, в регионе пострадали четыре жилых дома и гражданские объекты. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Повреждены 10 объектов гражданской инфраструктуры в Киевском, Петровском районе Донецка, Александровке, Волновахе, - проинформировали наблюдатели.

В СЦКК также уточнили, что под вражеским огнем в этот день оказались десять населенных пунктов Республики - Луганское, Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Владимировка, Ольгинка и Волноваха. В их направлении украинские войска выпустили 280 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

В результате обстрелов в Петровском районе Донецка погибла женщина и еще 10 человек были ранены в Куйбышевском и Петровском районе Донецка, Старомихайловке, Волновахе и Владимировке.

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