ВСУ за день ранили девять человек в ДНР, погибла женщина

Боевики выпустили за день по ДНР свыше 250 боеприпасов (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за 6 сентября 73 раза открыли огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив 251 боеприпас. В результате обстрелов ранены девять мирных жителей региона, среди них шесть — в Волновахе. Повреждены жилые дома, ЗАГС, аптека, школа искусств и другие гражданские объекты. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— В результате сегодняшних варварских обстрелов мирных городов Республики со стороны ВФУ в Петровском районе Донецка погибла женщина 1954 г.р. Всего в разных населенных пунктах ДНР ранения получили девять человек. Всего противник совершил 73 обстрела, выпустив по территории Республики 251 боеприпас. Применялись РСЗО HIMARS, реактивная артиллерия 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, — заявил Пушилин.

Врио Главы ДНР подчеркнул, что ВСУ повредили Дом культуры имени Владимира Жоги, ЗАГС, аптечный пункт и школу искусств в Волновахе. Пушилин подчеркнул, что в этом районе находятся только социальные объекты, поэтому в обстреле территории не было никакой военной целесообразности.

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