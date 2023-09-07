На Енакиевском металлургическом заводе провели 45 плановых ремонтов в августе

В августе на Енакиевском металлургическом заводе провели 45 плановых ремонтов. Фото: Министерство промышленности и торговли ДНР

За август 2023 года на Енакиевском металлургическом заводе сотрудники провели 45 плановых ремонтов. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.

- В августе на Енакиевском металлургическом заводе ООО «ЮГМК Донецк» провели 45 плановых ремонтов. Особое внимание уделили ремонту парового котла БКЗ № 7 в ТЭЦ-ПВС. Меняли трубы и арматуру, проводили химчистку. Все сделали за 30 дней, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что на металлургическом заводе были задействованы специалисты из разных участков и подрядной организации, а персонал ТЭЦ-ПВС провел предварительную подготовку. На данный момент на объекте монтируют трубопроводы для химической промывки водяного экономайзера.

Напомним, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил ход восстановления трамвайно-троллейбусного управления в Енакиево. По его словам, над восстановлением ТТУ работает 25 специалистов и семь единиц строительной спецтехники.

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