Глава Ленобласти проверил ход восстановления трамвайно-троллейбусного управления в Енакиево

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил ход восстановления ТТУ в Енакиево. Фото: Минтранс ДНР

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил ход восстановления трамвайно-троллейбусного управления в Енакиево. Также он вручил благодарственное письмо коллективу предприятия «Градиент» за активное участие в ремонте объекта.

- Ремонт трамвайного депо уже нельзя не заметить, как и стройку новых корпусов для техники и транспорта, которые скоро начнут работу в городе, - отметил глава Ленобласти.

Александр Дрозденко подчеркнул, что над восстановлением трамвайно-троллейбусного управления работает 25 специалистов. Также на площадке работает семь единиц строительной спецтехники. Каждый день на объект привозят порядка 20-25 тонн стройматериалов и различных конструкций, а также 250-300 тонн песка и щебня.

- Уже завезены основные материалы для возведения ограждающих конструкций ангара, стартовала установка первых колонн здания. В ближайшее время планируется поставка современных сэндвич-панелей из Невинномысска для устройства стен здания депо, - добавил Дрозденко.

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