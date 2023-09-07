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НовостиОбщество7 сентября 2023 8:42

В магазинах Пролетарского района Донецка провели мониторинг цен на товары

В ходе проверки магазинов Пролетарского района Донецка установлено, что все социально значимые товары имеются в наличии по рекомендованным ценам
Владислав ГУЩИН
В магазинах Донецка проводят мониторинг цен на товары первой необходимости. Фото: ДАН

В магазинах Донецка проводят мониторинг цен на товары первой необходимости. Фото: ДАН

В столице Донецкой Народной Республике продолжают мониторинговые мероприятия в торговых объектах. Сотрудники администрации Пролетарского района совместно с представителями «Народного контроля» ОД «Донецкая Республика» уделили особое внимание соблюдению ценовой политики на социально значимые товары. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- По результатам мониторинга установлено, что все социально значимые товары имеются в наличии по рекомендованным ценам. Также уделялось внимание соблюдению Правил торговли и санитарных норм, - написал в телеграм-канле мэр Донецка.

Напомним, что в магазинах Петровского района Донецка провели мониторинг цен на товары. В ходе проверки установили, что в торговых объектах не представлен полный ассортимент социально значимых товаров. Также в одном из супермаркетов выявили продукцию с истекшим сроком годности, которую сразу сняли с продажи.

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