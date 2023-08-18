В магазинах Ворошиловского района Донецка провели мониторинг цен на товары

В магазинах Донецка провели мониторинг цен на товары первой необходимости. Фото: ДАН

В столице Донецкой Народной Республике продолжают мониторинговые мероприятия в торговых объектах. 17 августа сотрудники администрации Ворошиловского района совместно с представителями «Народного контроля» ОД «Донецкая Республика» проанализировали цены в магазинах района. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- По результатам мониторинга установлено, что все наименования социально значимых товаров имеются в наличии, ценовая политика соблюдается. Также обнаружены нарушения товарного соседства, температурного режима, наличия в продаже потерявших товарный вид овощей и фруктов, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что руководители магазинов обязаны соблюдать правила торговли и необходимость обеспечения в продаже товаров надлежащего качества.

Напомним, ранее в магазинах Куйбышевского района Донецка провели мониторинг цен на товары первой необходимости. В ходе проверки сетевых магазинов обнаружили продукты с истекшим сроком годности и несоответствующего качества.

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