В магазинах Куйбышевского района Донецка провели мониторинг цен на товары первой необходимости

В сетевых магазинах Донецка провели мониторинг цен на товары первой необходимости. Фото: ДАН

В Донецке продолжают мониторинговые мероприятия в торговых объектах. В сетевых магазинах Куйбышевского района по итогам проверки оказалось, что товары на полках лежат с истекшим сроком годности и несоответствующего качества. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- По итогам проведенного мониторинга в сетевых магазинах были выявлены продукты с истекшим сроком годности и бахчевая продукция несоответствующего качества. Продукция была сразу снята с реализации. Также отмечено несоответствие ценников представленному товару и их отсутствие на отдельные товары, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин отметил, что в одном из магазинов отсутствовал ассортимент социально значимых товаров. Однако цены на продукты питания соответствовали рекомендованным, имелся в продаже социальный хлеб.

- Руководителям торговых объектов указано на обязательное своевременное предоставление потребителю необходимой и достоверной информации о товарах, - добавил градоначальник.

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