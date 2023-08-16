В Горловке провели рейд по аптечным пунктам стационарных отделений городских больниц

Активисты провели рейд по аптечным пунктам стационарных отделений городских больниц. Фото: Администрация города Горловки

Активисты Народного контроля города Горловки, совместно с кандидатами в депутаты от партии «Единая Россия» провели рейд по аптечным пунктам стационарных отделений городских больниц №1 и № 2. Об этом сообщает администрация города Горловки.

- Были проверены следующие аптечные пункты: ООО «Медикодон», ИП «Ужва» и ООО «Д — ЛВ». Проверкой было выявлено превышение цены на препарат «Актовегин» в аптечном пункте ИП «Ужва», - отмечают в мэрии.

В администрации добавили, что главная задача проверок – соблюдение фармацевтическими работниками требований об утверждении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, которые устанавливаются производителями лекарственных препаратов, включенные в перечень жизненно необходимых.

Напомним, что в школах и детсадах ДНР начали проверять системы пожарной безопасности. Сотрудники службы напомнили руководителям школ и детских садов про необходимость проведения с детьми тренировочных эвакуаций.

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