В магазинах Петровского района Донецка провели мониторинг цен на товары

В магазинах Донецка провели мониторинг цен на товары. Фото: ДАН

В столице ДНР продолжают мониторинговые мероприятия в торговых объектах. По результатам проверки магазинов Петровского района Донецка было установлено, что в сетевых магазинах не представлен полный ассортимент социально значимых товаров. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- По результатам мониторинга было установлено, что в сетевых магазинах не был представлен полный ассортимент социально значимых товаров, однако ценовая политика соблюдена, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что в одном из супермаркетов выявили продукцию с истекшим сроком годности, которую сразу сняли с продажи. Также при проведении рейда внимание уделялось соблюдению санитарных норм и действующего законодательства в сфере торговли.

Напомним, ранее в магазинах Куйбышевского района Донецка провели мониторинг цен на товары первой необходимости. По итогам проверки оказалось, что товары на полках лежат с истекшим сроком годности и несоответствующего качества.

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