В ДНР санитара ВСУ приговорили к 26 годам колонии за расстрел гражданских машин

Сычака признали виновным в убийстве и покушении на убийство, совершенными по политическим и идеологическим мотивам, а также в жестоком обращении с гражданским населением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водитель-санитар медицинского пункта батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины Константин Сычак приговорен Верховным судом Донецкой Народной Республики к 26 годам колонии строгого режима за расстрел автомобилей с беженцами из Мариуполя. Об этом сообщили «КП Донецк» в Прокуратуре ДНР.

По данным следствия, в марте 2022 года в Мариуполе Сычак вместе с сослуживцем Виталием Лысюрой расстрелял из крупнокалиберного пулемета и пулемета системы Калашникова четыре гражданских легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах. Погибли трое мужчин, еще одному удалось спастись.

Сычака признали виновным в убийстве и покушении на убийство, совершенными по политическим и идеологическим мотивам, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Сычака к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - заявили в прокуратуре.

Напомним, в отношении военнослужащего ВСУ Виталия Лысюры ранее был также вынесен приговор.

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