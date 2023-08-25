Верховный суд ДНР вынес приговор двоим военнослужащих ВСУ за расстрел автомобиля с мирными жителями в Мариуполе

Подсудимые в зале суда. Фото: Предоставлено Прокуратурой ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор двоим военнослужащим ВСУ, расстрелявшим автомобиль с четырьмя мирными жителями в Мариуполе. Об этом «КП» сообщили в Прокуратуре Республики.

ЧТО УСТАНОВИЛ СУД

- Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины: 25-летнего Романа Петренко и 22-летнего Алексея Хроленко, - говорится в сообщении надзорного органа.

В суде установлено, что осужденные с 20 по 31 марта прошлого года, находясь на боевой позиции «Террикон», расположенной на шлаковой горе вблизи «Мариупольского металлургического комбината им. Ильича», визуально обнаружили двигавшийся вблизи их позиции со стороны проспекта Карпова по улице Новосибирской автомобиль, в котором находились четверо мирных жителей. После чего доложили эту информацию по рации командиру 2-й разведывательной роты Андрею Каменеву, который отдал приказ открыть огонь на поражение.

ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ

- Исполняя преступный приказ командира, Петренко и Хроленко расстреляли движущийся автомобиль из автоматов Калашникова. В результате указанного обстрела находившиеся в машине четверо гражданских лиц скончались на месте преступления, - сообщили в Прокуратуре ДНР.

Осужденных украинских боевиков признали виновными по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти» и «Жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории». Романа Петренко и Алексея Хроленко приговорили к отбыванию наказания в исправительной колонии строго режима. Оба получили по 25 лет лишения свободы.

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