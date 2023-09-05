Украинскому военному вынесли приговор за расправу над тремя жителями Мариуполя

Военнослужащий ВСУ будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике вынесли приговор в отношении 44-летнего помощника оперативного дежурного Центра управления службой штаба Морской охраны Государственной пограничной службы Украины Виталия Лысюры, расстрелявшего весной прошлого года нескольких мариупольцев. Об этом сообщили «КП» в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что как было установлено судом, в марте 2022 года Лысюра находился на боевой позиции «АзовИнтекс» на улице Флотской в Мариуполе, где получил приказ вместе с военнослужащим Константином Сычаком расстрелять четыре легковых автомобиля, которые передвигались с белыми лентами на зеркалах. Это отличительный знак гражданского транспорта.

Украинские военные открыли огонь по машинам, в результате чего трое находившихся там мужчин погибли на месте, а одному удалось спастись.

Суд изучил материалы дела и признал Лысюру виновным в убийстве и покушении на убийство по политическим и идеологическим мотивам, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре.

Тем временем уголовное дело в отношении другого военнослужащего ВСУ Константина Сычака, который также участвовал в расстреле машин, сейчас находится на рассмотрении в Верховном суде ДНР.

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