ВСУ убили женщину в Петровском районе Донецка

В Донецка погибла женщина на улице Водолечебной в Петровском районе (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка. В результате украинской агрессии погибла мирная жительница. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
— В результате обстрела Петровского района по улице Водолечебной погибла женщина 1954 года рождения, — заявил мэр.
Напомним, что украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка десять боеприпасов с кассетной боевой частью за полчаса. Боевики обстреляли район со своих позиций в Максимильяновке.
Ранее ВСУ обстреляли Волноваху из реактивной системы залпового огня, выпустив две ракеты из установки «HIMARS». В результате обстрела пострадали шесть мирных жителей.
В Представительстве ДНР в СЦКК сообщили о ранении двух женщин в Волновахе по улице 60 лет СССР. Под огнем ВСУ оказался район Дома Культуры имени Владимира Жоги.
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