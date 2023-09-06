СЦКК ДНР: От ракетного удара ВСУ в Волновахе ранены две женщины

От ракетного удара ВСУ в Волновахе ранены две женщины Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Волновахе ранены две женщины. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 сентября по состоянию на 14:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В Волновахе по улице 60 лет СССР ранены женщины 1959, 1975 годов рождения, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, в Волновахе зафиксировано прямое попадание в здание Дома Культуры имени Владимира Жоги по улице Ленина.

Военные эксперты сообщили, что около 13:20 из района населенного пункта Богатырь вооруженные формирования Украины выпустили по Волновахе три ракеты из реактивной системы залпового огня.

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