Мэр Донецка: Снаряд ВСУ попал в здание амбулатории в поселке Александровке

Украинский снаряд попал в здание амбулатории в Александровке (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины вражеский снаряд попал в здание амбулатории, повреждены фасад, кровля и окна. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Школьной произошло прямое попадание в здание амбулатории № 6. Повреждены фасад, кровля, окна, - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным СЦКК ДНР, с 16:20 по 16:35 украинские боевики выпустили 13 снарядов калибром 155 мм по Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому району Донецка.

Напомним, что днем 6 сентября украинские войска нанесли ракетный удар по пригородной части Донецка. Под прицельным огнем оказался поселок Александровка. Противник выпустил по населенному пункту десять ракет из реактивной системы залпового огня.

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