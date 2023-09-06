Хабаровский край восстанавливает детский сад в Дебальцево

Хабаровский край продолжает восстанавливать детский сад в Дебальцево. Фото: Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики

Специалисты из Хабаровского края продолжают ремонтные работы в детском саду Дебальцево. На данный момент строители укладывают брусчатку, устанавливают ограждения и готовят игровые площадки. Об этом сообщает Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики.

- Специалисты региона-шефа укладывают брусчатку, устанавливают ограждения и готовят игровые площадки. Приступили к работам по монтажу навесного вентилируемого утепленного фасада. В планах — укладка асфальтобетона, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что специалисты из Хабаровского края закончили демонтажные работы, выполнили вертикальную планировку, а также установили винтовые сваи.

Напомним, что специалисты из Сахалинской области продолжают восстановительные работы в детском саду «Конек-Горбунок». В дошкольном учреждении строители утеплили фасад и обновили входные группы. Совсем скоро садик сможет открыть двери маленьким жителям города.

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