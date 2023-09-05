Амурская область восстанавливает образовательные учреждения в Амвросиевке

Амурская область ремонтирует образовательные учреждения Амвросиевки. Фото: Минстрой России
Специалисты из Амурской области восстанавливают образовательные учреждения в Амвросиевке. Дальневосточники ремонтируют школу №2 и детский сад «Теремок». Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
- Дальневосточники капитально отремонтировали крышу школы №2. Строители демонтировали старую кровлю, уложили современное гидроизоляционное покрытие, восстановили вентиляционные каналы и обновили козырек над центральным входом. В образовательном учреждении обучаются около 500 детей, - отмечают в ведомстве.
Там добавили, что в детском саду «Теремок» регион-шеф заменил кровлю, установил новые системы водоснабжения. Сейчас строители завершают внутреннюю отделку помещений, обновляют электроснабжение. Капитальный ремонт объекта планируют закончить в октябре 2023 года.
Напомним, что специалисты из Ямала восстановили пять школ Волновахского района к новому учебному году. Чтобы успеть в срок, строители работали в несколько смен.
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