Число пострадавших в Волновахе возросло до шести человек Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины днем 6 сентября обстреляли Волноваху из реактивной системы залпового огня. По уточненным данным, в результате ракетного удара пострадали шесть человек. Об этом сообщил глава Волновахского района Константин Зинченко.

- Сегодня Волноваха подверглась очередному обстрелу украинских националистов. Украинские силы выпустили по Волновахе две ракеты РСЗО «HIMARS». По уточненным данным, в результате обстрела вооруженных формирований Украины пострадали шесть человек, - написал глава Волновахского района ДНР в телеграм-канале.

Напомним, ранее в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о ранении двух женщин в Волновахе по улице 60 лет СССР. Также в населенном пункте под обстрел попало здание Дома Культуры имени Владимира Жоги по улице Ленина.

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